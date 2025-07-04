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Hatay Dörtyol'da orman yangını çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın , rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 04.07.2025 17:30
  • Giriş: 04.07.2025 17:30
  • Güncelleme: 04.07.2025 17:30
Kaynak: AA
Hatay Dörtyol'da orman yangını çıktı
Fotoğraf: AA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yerleşim yerine yakın noktada çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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