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Hatay Dörtyol’da orman yangını: Yaylalardaki köyler tedbir amaçlı tahliye ediliyor

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Kırmızı Burun ve Çökek Yaylası arasında çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, tedbiren yaylalardaki köylerin tahliyesine başlandığını söyledi.

Güncel
  • 04.07.2025 18:48
  • Giriş: 04.07.2025 18:48
  • Güncelleme: 04.07.2025 18:50
Kaynak: ANKA
Hatay Dörtyol’da orman yangını: Yaylalardaki köyler tedbir amaçlı tahliye ediliyor

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kırmızı Burun ve Çökek Yaylası arasında çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara “Su takviyesi konusunda sahada görev yapan ekiplerimize destek olmak isteyen vatandaşlarımızın, su tankerleriyle dolu şekilde Karakese Bayrağı mevkiine gelerek hazır bulunmaları” çağrısında bulundu.

Amaç, “Vekil Kaymakamımız, Erzin Kaymakamımız Onur Bey ile görüştük. Tedbir olması için yaylalar boşaltılıyor. Gereksiz yere trafiği meşgul etmeyelim. Yayladan inişler başladı” dedi.

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