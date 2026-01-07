Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asılsız bomba ihbarı

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üzerinde bomba olduğunu iddia eden B.O. gözaltına alındı.

Bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Konuya ilişkin Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ruh sağlığı ve sinir hastalıklarından kaydı bulunan B.O. adlı şahıs üzerinde canlı bomba olduğunu iddia etmiştir. Anlık müdahale edilmiş, hastanede gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. adlı şahıs ile ilgili tahkikata başlanmıştır. Hastanemizde hizmet vermek ile ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."