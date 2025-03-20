Hatay - Hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Mart günü saat 15.10 sıralarında Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen motosiklet, dönüş yapan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletteki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)