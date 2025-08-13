Hatay Hassa’da çıkan yangında iki mahallede toplam 540 kişi tahliye edildi

Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan yangına 173 araç ve yaklaşık 470 personelle müdahale devam ediyor. Ormanlık alanda çıkan yangına yakın olan Yukarıbucak ve Bademli Mahallerinde yaşayan 540 kişi tahliye edildi.

Yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde saat 19.05’de ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu.

Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay Valiliği koordinesinde yangına; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla birlikte 173 araç ve yaklaşık 470 personelle müdahale çalışmaları sürüyor.

Ormanlık alanda çıkan yangına yakın olan Yukarıbucak ve Bademli Mahallelerinde bulunan 540 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, Geçici Konaklama Merkezlerine yerleştirildi.

Çıkan yangın sonucunda herhangi bir yaralama ve can kaybı bir durum olmadığı belirtildi.