Hatay - Hataylılar bayram tatilinde sahillere akın etti

HATAY’da vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak amacıyla sahil kesimlere akın etti.

Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan 14 Kilometrelik Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan sahilinde Kurban Bayramı tatilinden dolayı park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 24 derece, nem oranının yüzde 76'ya ulaştığı kentte, yerli ve yabancı tatilciler soluğu Samandağ Sahili'nde aldı. Sahile gelenlerden bazıları Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti, kimi ise şemsiyelerin altında manzaranın keyfini sürdü.

İlçede esnaf olan Bünyamin Reyhanoğulları, "Bayramın ikinci günü çok yoğun geçiyor vatandaşlar sahile geldi ve bazıları yüzerken bazıları ise yürümeyi tercih ediyor. Biz şuan çok memnunuz bu durumdan herkesin bayramını kutluyoruz" dedi. (DHA)

Haber- Kamera:Alican GÜMÜŞ /HATAY(DHA)