Hatay için birlikte tarım

Haber Merkezi

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Hatay’da yürüttüğü Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm Projesi devam ediyor. Proje toprağı onarmak, biyoçeşitliliği korumak, ekolojik ve ekonomik alanlarda dirençli örnekler oluşturmayı amaçlıyor.

Yıkıcı depremin ardından girdi maliyetleri, kuraklık ve pazarlama sorunlarıyla başa çıkmakta zorlanan çiftçilere üretim alanlarını, yöntemlerini ve tedarik ağlarını onarmaları ve ekolojik, adil, sağlıklı sistemler kurmaları için destek olan derneğin projesine kayıtlı olan çiftçi sayısı 120 ve proje kapsamında Hatay'dan portakal, nar ekşisi, tatlı pul biber, domates turşusu satın almak mümkün. Detaylar ve çiftçilerin hikayesine ulaşmak için hatayicinbirlikte.org adresi kullanılıyor.