Hatay için kuvvetli yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'da bu gece saatlerinden itibaren yarın öğleden sonraya kadar yerel kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hatay'da bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu.

MGM verlerine göre Hatay'da bu geceden başlayarak yarın saat 15.00'e kadar sürecek yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.