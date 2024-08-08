Hatay İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın istifa etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'a İl Sağlık Müdürü olarak atanan Tunga Barçın istifa etti.

Barçın, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri için görevinden istifa eden Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat'ın yerine atandı.

10 kentte büyük yıkıma neden olan depremlerden sonra Hatay'da sağlık hizmetinde aksamalar yaşandığı milletvekilleri, tabip odası, sağlık meslek örgütleri ve yurttaşların beyanlarıyla basına yansıdı.

"KENDİ İSTEĞİMLE İSTİFA EDİYORUM"

Hatay'da yaşanan sağlık sorunları sık sık gündeme gelmeye devam ederken Barçın istifa kararı aldı.

Barçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ailemden 18 aydır uzak olduğum için kendi isteğim ve rızamla, Bakanlıkla görüşerek, onlarında onayını alarak istifa ettim" dedi.

İstifa kararının gündeme gelen sorunlarla ilgili olmadığını ifade eden Barçın, şunları söyledi:

"İstifa ettiğim doğrudur. Ben zaten Hatay’da 18 aydır çalışıyorum. Depremin 1’inci günü gelmiştim. Hem depremzedeyiz ailecek. Adana’da depremi yaşadık. Sabahında Hatay’da sıkıntı olunca apar topar çıktım, geldim. 18 aydır da Hatay’dayım. Kendim hala konteynerda kalıyorum. 1’inci ve 2’inci basamak sağlık tesislerini bayağı toparladık. 3’üncü basamak sağlık tesisleri hemen hemen bitti gibi. O yüzden ailemden 18 aydır uzak olduğum için kendi isteğim ve rızamla, Bakanlıkla görüşerek, onlarında onayını alarak istifa ettim.

Onların iddiasına göre ‘Eldiven olmadığı için ameliyat yapılamıyor’ gibi bir haber vardı. Eldiven olmadığı için bir hastanede ameliyat olmaz mı? Deseniz ki cihaz yok, doğru. Eldiven dediğiniz şey nedir? Şu anda Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi açık kalp ameliyatı yapıyor. Siz bırakın normal ameliyatları. Hatay’da sağlık alanında hiçbir sorun yok. 3’üncü basamak sağlık hizmetleri kurgulandı ve şu andaki kamunun hem yatak sayısı hem de yoğum bakım yatak sayısı ve hastane sayısı deprem öncesinin önüne geçti."

"HATAY'DA 13 BÜYÜK SAĞLIK TESİSİ AÇILDI"

Hatay’ın 50 yılının planlandığını belirten Barçın, "Hatay’da 96 tane Aile Sağlık Merkezi planlaması yapıldı. Yine deprem öncesinde çok ötesinde planlama bu. 2000-2500 nüfus arasına bir aile hekimi düşecek şekilde planladık. Şu anda 38 tanesi zaten başlayış aşamasına geçti. Niye başlayamadı, onu söyleyeyim. Şehrin nerede planlanacağı, yer ve rezerv alanlar belli olduğu için bir miktar gecikme oldu. ASM’ler tüm yatırımlar planına alındı. Yeri, kaç birimli bir ASM olacak, kaç doktor çalışacak ve kaç kişilik vatandaşa hitap edecek o çalışmaların hepsi bitti. Şu an Bakanlıkta teslimde. 96 tanesi de yatırımlara girdi. 38’inin bu yıl içerisinde tamamlanması mümkün. 60 gün içerisinde 38 ASM açılacak. Depremden beri Hatay’da 13 büyük sağlık tesisi açıldı. 12’si hastane, 1’i İl Sağlık Müdürlüğü binası yapıldı" ifadelerini kullandı.