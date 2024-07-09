Hatay'ın 3 mahallesinde içme suyu nedeniyle zehirlenme: 236 kişi hastaneye başvurdu

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Tatarlı, Işıklı ve Konacık mahallelerinde önceki gün kaynak suyu tüketen 236 kişi karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Belediye ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sudan örnek aldı.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde kaynak suyunun tüketildiği 3 mahallede yaşayan 236 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Arsuz ilçesinin Tatarlı, Işıklı ve Konacık mahallelerinde önceki gün dağdan çıkan kaynak suyundan içen yurttaşlar, karın ağrısı ve kusma yaşamaya başladı.

İlçede, son 2 günde 3 mahalleden 236 kişi, benzer şikayetlerle Arsuz Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Hastanede kontrolleri yapılan 236 kişiden 232'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hamile 2 kadın ve 2 çocuk ise hastanede gözetim altında tutuluyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi HATSU ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek sudan örnek aldı.

"ZEHİRLENMENİN NEDENİ KLOR DEĞİL"

Işıklı Mahallesi Muhtarı Erol Kuyucu, "Zehirlenmenin nedeni klor değil. Nüfusumuz 878 yani 880 ama yüzde 40’ı etkilendi herhalde. Kusma, karın ağrısı halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuruldu. Tatarlı ve Işıklı mahallesinin hem sulama suyu hem içme suyu. Sıkıntının neden olduğu belli olacak. Klor mu, bakteri mi ne olduğu bugün belli olacak büyük ihtimalle" dedi.