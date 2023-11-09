Hatay'ın erkek voleybol takımı, ligi orta sıralarda tamamlamak istiyor
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, yenilenen kadrosuyla ligi orta sıralarda tamamlamayı hedefliyor.
Depremlerin ardından takımda sadece bir sporcuyla sözleşme yenileyen mavi-beyazlılar, 11 yeni sporcuyla anlaştı.
Ev sahibi statüsündeki maçlarını Antakya'da oynayan antrenmanlarını İskenderun'da yapan Hatay ekibi, Arsuz ilçesinde konaklıyor.
Ligin geride kalan 5 haftasında bir maç kazanan Hatay ekibi, galibiyet serisi yakalayarak orta sıralarda yer almak istiyor.
Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Ahmet Çoban, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından takımın yeniden ayağa kalkması için çalıştıklarını belirtti.
Deprem felaketi nedeniyle sezonu çok geç açtıklarını anlatan Çoban, ligde güçlü takımlarla mücadele ettiklerini söyledi.