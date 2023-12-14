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Hatay İskenderun'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor

Ajans Haberleri
  • 14.12.2023 14:38
  • Giriş: 14.12.2023 14:38
  • Güncelleme: 14.12.2023 14:38
Kaynak: AA
Hatay İskenderun'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Bitişik, Sarıseki, Esentepe, Suçıkağı, Azganlık ve Meydan mahallelerinde sürdü.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı binalar, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı, çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

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