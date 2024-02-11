'Hatay İttifakı' adayı yarın açıklanacak
Hatay İttifakı'nın belediye başkan adayının yarın saat 11.00’de TİP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklanacağı duyuruldu.
CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Lütfü Savaş’ın aday gösterilmesinin ardından tartışmalar sürerken TİP, Hatay İttifakı'nın belediye başkan adayının yarın açıklanacağını duyurdu.
Bir süredir Hatay’da başka muhalefet partilerinin Lütfü Savaş'a rakip aday çıkarabileceği konuşulurken bugün TİP'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda; 12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de Hatay İttifakı’nın büyükşehir belediye başkan adayının açıklanacağı duyuruldu.
TİP'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de İstanbul İl Başkanlığımızda milletvekillerimizin katılımıyla Hatay İttifakı’nın Büyükşehir Belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayacağız. Halkımıza saygıyla duyururuz."
12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de İstanbul İl Başkanlığımızda milletvekillerimizin katılımıyla Hatay İttifakı’nın Büyükşehir Belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayacağız.— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) February 11, 2024
Halkımıza saygıyla duyururuz.