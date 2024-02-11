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'Hatay İttifakı' adayı yarın açıklanacak

Hatay İttifakı'nın belediye başkan adayının yarın saat 11.00’de TİP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklanacağı duyuruldu.

Yerel Seçim 2024
  • 11.02.2024 21:37
  • Giriş: 11.02.2024 21:37
  • Güncelleme: 11.02.2024 21:49
Kaynak: Haber Merkezi
'Hatay İttifakı' adayı yarın açıklanacak

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Lütfü Savaş’ın aday gösterilmesinin ardından tartışmalar sürerken TİP, Hatay İttifakı'nın belediye başkan adayının yarın açıklanacağını duyurdu.

Bir süredir Hatay’da başka muhalefet partilerinin Lütfü Savaş'a rakip aday çıkarabileceği konuşulurken bugün TİP'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda; 12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de Hatay İttifakı’nın büyükşehir belediye başkan adayının açıklanacağı duyuruldu. 

TİP'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi: 

"12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de İstanbul İl Başkanlığımızda milletvekillerimizin katılımıyla Hatay İttifakı’nın Büyükşehir Belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayacağız. Halkımıza saygıyla duyururuz."

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