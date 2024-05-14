Hatay mahşer yerine döndü

6 Şubat depremlerinin etkisinin sürdüğü Hatay’da sağanak yağış sele neden oldu. Yollar ikiye ayrıldı, mezarlar göçtü ve konteyner kentler sular altında kaldı. Yurttaşlar “Hatay Büyükşehir Belediyesi nerede” diye seslendi.

HABER MERKEZİ

Maraş’ta 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremlerin ardından yerle bir olan Hatay’da etkili olan sağanak sele neden oldu.

Şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu kentte derelerin debisi yükseldi, yollar ikiye ayrıldı, mezarlar kaydı, konteyner kentleri su ve kanalizayon suyu bastı. Yetkililer ulaşamayan yurttaşlar, yine yaşanan sorunu kendi kısıtlı imkânlarıyla çözmeye çalıştı.

Hatay Valiliği, kentte etkisini sürdüren kuvvetli sağanak nedeniyle merkez Antakya ve Defne ilçelerinde tüm okulları dün tatil etti.

YOL İKİYE AYRILDI

Dörtyol ilçesine bağlı Çökek Yaylası’nda da yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı. Yine ilçenin Özerli Mahallesi’nden geçen derenin üzerinde bulunan yol da aşırı yağışlar nedeniyle çöktü.

TEPKİ YAĞIYOR

Hatay’da yaşayan yurttaşlar kentte olası afete karşı önlem alınmamasına tepki gösterdi. Her yağışta kentin sel sularına teslim olduğunu vurgulayan yurttaşlar yaşananlara şöyle tepki gösterdi: “Kaderimize terk edilmiş durumdayız. Yazın başka kışın başka sorunlarla uğraşıyoruz. Aylardır altyapı sorunlarıyla her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi nerede?”

Antakya’daki konteyner kentte kalan bir yurttaş ise “Kentimiz bir türlü toparlanamadı. Yağmur suları kanalizasyon ile birleşti. Çevreden lağım kokusu yükseliyor. Etraf böcek ve fare doldu. Bu şartlar altında hastalık kapmamamız imkânsız. Neden hiçbir yetkili buraya gelmiyor” dedi.

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Mezarlık bile dağıldı

Antakya’da Asi Nehri’nin kenarında yer alan mezarlık da selle birlikte kaydı. Aylar önceki yağışların ardından yapılan istinaf duvarının çatlamaya başladığı görüldü. Mezarlık aylar önce yağan yağmurdan sonra kaymış ve dağılmıştı. Savcılık talimatıyla birçok mezar başka yerlere nakledilmişti.