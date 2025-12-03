Hatay- Motosiklet önce yoldaki sonra park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

HATAY'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet önce seyir halindeki otomobile, ardından da park halindeki araca çarptı. Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, önünde seyir halindeki otomobile çarpıp devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet, daha sonra park halindeki bir hafif ticari araca çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile arkasındaki yolcu, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)