Hatay - Motosikletle akrobatik harekete ceza

HATAY'ın İskenderun ilçesinde motosikletle akrobasi hareketleri yapıp, sosyal medya hesaplarından paylaşan E.Ş. ve M.T.'ye 18 bin 750 TL para cezası kesildi.

İskenderun Bekbele yolunda motosikletleriyle akrobasi yapan E.Ş. ile M.T. bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanan sürücülerin kimliğini tespit eden polis, gözaltına aldıktan sonra toplam 18 bin 750 TL para cezası kesti. E.Ş. ve M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera:İSKENDERUN,(Hatay),(DHA)