Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay - Park halindeki kamyonet yandı

Ajans Haberleri
  • 20.03.2025 16:48
  • Giriş: 20.03.2025 16:48
  • Güncelleme: 20.03.2025 16:48
Kaynak: DHA
Hatay - Park halindeki kamyonet yandı

HATAY'da park halindeyken yangın çıkan karton yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi'nde park halindeki karton yüklü bir kamyonette bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

----------------------

- Yanan araç

- İtfaiye erinin müdahalesi

Haber-Kamera Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA)

BirGün'e Abone Ol