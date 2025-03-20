Hatay - Park halindeki kamyonet yandı

HATAY'da park halindeyken yangın çıkan karton yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi'nde park halindeki karton yüklü bir kamyonette bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

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- Yanan araç

- İtfaiye erinin müdahalesi

Haber-Kamera Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA)