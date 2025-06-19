Hatay Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıkladığı verilere göre merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu ve çevre illerden de hissedildi.