Hatay Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Samandağ ilçesinin açıklarında Antakya Körfezi'nde saat 22.51'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.61 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2025-06-19
Saat:22:51:16 TSİ
Enlem:36.06889 N
Boylam:35.93972 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/rYLUaT5vWh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu ve çevre illerden de hissedildi.