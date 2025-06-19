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Hatay Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinin açıklarında Antakya Körfezi'nde saat 22.51'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Güncel
  • 19.06.2025 23:17
  • Giriş: 19.06.2025 23:17
  • Güncelleme: 19.06.2025 23:19
Hatay Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AA

AFAD'ın açıkladığı verilere göre merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu ve çevre illerden de hissedildi.

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