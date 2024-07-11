Hatay sıcağında cam açamıyorlar

40 dereceyi bulan Hatay sıcaklarında, depremzedeler beton santrallarının yarattığı toz bulutu nedeniyle camlarını açamıyor. Denetim ve önlem çağrısı yapan yurttaşlar, “Depremden ölmedik, tozdan öleceğiz” dedi.

Gökay BAŞCAN

Aşırı sıcaklar nedeniyle nefes almanın bile zorlaştığı Hatay toz bulutu altında. Büyük bir şantiyeye dönen deprem bölgesindeki beton santrallar şehri adeta toza buladı. Dikmece’deki hazır beton tesisinin saçtığı toz nedeniyle kapı, pencere açamadıklarını belirten bölge halkı, solunum yolu hastası olanların tehlike altında olduklarına dikkat çekti. Okullara kadar yayılan toz sorunun çözülmesi için yurttaşlar çağrı yaptı.

TOKİ’nin yapacağı evlere hammadde sağlamak için Oktaş Beton’a ait hazır beton tesisine tepkiler sürüyor. Küçük yaşları 3 çocuğu ve 65 yaş üstü, tansiyon, kalp rahatsızlığı olan annesi ile babası olduğunu belirten Karaali Mahallesi sakini Sunay Olğar, “Depremden ölmedik, tozdan öleceğiz” dedi. Beton santralının evlerine 250 metre uzaklıkta olduğunu belirten Olğar, “Yine evlerimize yakın yerlerden toprak taşıma işleri yapılmaktadır. Rüzgârın da etkisiyle özellikle beton üretim tesislerinden kalkan kum tozları ve ağır tonajlı kamyonların geçtiği toprak yollardan gelen tozlar hayatımızı son derece olumsuz etkilemektedir. Hava almak için ne kapı ne pencere açabiliyor, ne de dışarıda oturabiliyoruz. Dahası tüm kapı ve pencereler kapalı olmasına rağmen evlerimizin içi sürekli toz oluyor” ifadelerini kullandı.

EVDEN ÇIKAMIYORLAR

Çocukları dışarıda vakit geçirmelerine izin veremediklerini belirten Olğar, “Dışarıda oynamak, bisiklet sürmek isteyen çocuklarımızı toza maruz kalmasınlar diye engellemek zorunda kalıyoruz. Bu durum ileride telafisi imkânsız sağlık sorunlarına da yol açacaktır. TOKİ Deprem Konutları mademki insanlarımız için yapılıyor, o halde yapılırken de insan sağlığının öncelikli olması gerekiyor. Sesimizin duyulmasını, duyurulmasını; yaşadığımız sorunun acil bir şekilde çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” diye konuştu.

İKİNCİ FELAKET TOZ

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da halk sağlığını tehdit eden beton santralına tepki gösterdi. “Hatay’a depremden sonra ikinci felaketi, bu yoğun maden ve taş ocağı faaliyetlerinin kent üzerinde yarattığı yoğun toz kirliliği ile yaşatıyorlar” diyen CHP’li Kara, “İnsan sağlığı, inşaat faaliyetleri uğruna hiçe sayılıyor. Sadece Dikmece ve Karaali Mahalleleri değil, Dursunlu, Yoğunoluk, Atatürk Mahallesi, Hatay’ın her bir ilçesinde sayısız taş ve maden ocağı açılıyor” ifadelerini kullandı.

VALİLİK NE YAPIYOR?

35-40 dereceyi bulan Hatay’ın sıcakların yurttaşların pencerelerini kapatmak zorunda kaldığına dikkat çeken Kara, şöyle konuştu: “Her tarafı kaplayan toz dumanı, günlük yaşamı felç ediyor. Hatay Valiliği’ne tekrar sesleniyoruz: Bu tesislerin denetimini yapıyor musunuz? Su kaynaklarının, ekosisteminin ve toprağın zarar görmemesi adına tesislerin ne gibi koruma faaliyetlerinde bulunduğu ne sıklıkla denetleniyor? Ne gibi cezai müeyyideler uygulanıyor?”