Hatay- Sulama kuyusuna düşen oklu kirpi kurtarıldı

HATAY’da sulama kuyusuna düşen oklu kirpi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde bir oklu kirpi sulama kuyusuna düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine oklu kirpiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede sulama kuyusunun bulunduğu yere gelen ekipler, kirpiyi kurtarmak için, kuyunun içerine indi. Oklu olduğu için tutarak yakalanamayan kirpinin bir bidona girmesi sağlandı. Uzun uğraşlar sonucu bidona giren kirpi kuyu başında bekleyen ekibe verildi. Daha sonra oklu kirpi doğal yaşam alanına bırakıldı. (DHA)

Haber:Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: (HATAY),(DHA)