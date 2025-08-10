Hatay taşocağıyla delik deşik edildi

6 Şubat depremlerinde yıkılan kentlerin ayağa kaldırılma süreçleri talan odaklı çalışmalarla ilerliyor. En büyük hasarı alan kentlerin başında gelen Hatay’ın en büyük problemlerinden biri ÇED kararları beklenmeden onay verilen maden projeleri.

100’e yakın taşocağı bulunan Hatay’ın Belen ilçesinde Atik ve Halilbey mahallelerinde 4 yeni taşocağı kurulacağı ortaya çıktı.

Mahalle sakinleri, taşocaklarından yayılan tozlardan şikâyetçi. Özellikle kronik hastalığı olanların süreçten kötü etkilendiğini söyleyen yurttaşlar “Depremden sağ kurtulduk ama bu toz bizi öldürecek” diyerek tepki gösterdi. Yurttaşlar “Bu toz sorunsalı astım, kronik akciğer, kalp yetmezliği, tansiyon, şeker hastalığı ve kalp damar hastalığı olanlarını kötü etkiliyor. Biz temiz hava istiyoruz” dedi.

AMANOS’TAN ESER KALMADI

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Aylin Canpolat da kentteki madencilik faaliyetlerinin her geçen gün arttığını anlattı. Canpolat şöyle konuştu:

“Atik ve Kıcı mahallelerinde taşocakları var. Yaklaşık bir sene önce aktifleşti. Halilbey Mahallesi’nde ise yeni aktif olacak. Muhtarlarla konuştuk yurttaşlar dinamitler patlayacağı için endişeli. Dava süreci başlatmaya hazırlanıyorlar. Hukuksal direniş başlayacak. Bölgedeki AKP’li bir yöneticiyle görüştüm. Yönetici ‘Yeni ruhsat verilmiyor ancak eskiden alınan ruhsatlar aktif hale getiriliyor. Ya da eskiden alınmış, açılmış ve kapatılmış olan başvuruları yeniden aktifleştirilmeye çalışıyorlar’ dedi. Şehrin yeniden yapılanma sürecinde ihtiyaç var ancak bu şekilde süreç işleyemez. Şehir merkezinde taşocağının yakın olmasını kabul etmiyoruz.”

Canpolat, Maraş'taki Sır Baraj Gölü'nden başlayıp Hatay’ın Samandağ kıyılarına doğru uzanan 175 km uzunluğundaki dağ silsilesi olan Amanos Dağı’nın da yarısından fazlasının talan edildiğini söyledi. Canpolat, Amanos Dağları'nı köstebek yuvasına dönüştüren onlarca taş ve mermer ocağıyla bölgedeki endemik bitki türünün yok edildiğini belirtti. Canpolat, “Amanos, uzun yıllardır talan ediliyordu, 1990’lardan beri… Ancak depremden sonrası çalışma kapasiteleri arttı. Hatay’ın yeniden yapılanmasında dağdaki taşocağına ihtiyaç var deniyor. Neden ormanlık alanları, neden dağın kendisini yok ediyorsunuz? Talan projeleri sürecinde ‘İhtiyaç var’ deniyor ancak temiz havaya daha çok ihtiyaç var. Bina derken sağlığımızdan oluyoruz ve sağlığımız korunmuyor. Toz soluyoruz. Israrla bıkmadan usanmadan dirensek de farklı bir yapılanma var. Biz direnişe devam edeceğiz” dedi.