Hatay Valisi Masatlı: Coğrafya kaderdir, bundan kaçınılmaz

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tarihi en büyük afetinin yaşandığını belirterek, ”Coğrafya kaderdir yani bundan kaçınılmaz. Ama insanın kaderini değiştirmesi de gayretine bağlıdır” dedi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Çocuk Oyun Köyü’nün açılışına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerine değindi.

Masatlı, tarihin en büyük afetinin bu coğrafya yaşadığını belirterek, “Coğrafya kaderdir, yani bundan kaçınılmaz. Ama insanın kaderini değiştirmesi de gayretine bağlıdır. Biz bu inancın mensubuyuz. Dolayısıyla biz ne kadar çabalarsak ne kadar gayret gösterirsek o ölçüde kaderimizi değiştirip, dönüştürüp istediğimiz hayatı veya bir sonraki nesille nasıl bir hayat bırakacaksak onunla ilgili her türlü çalışmayı yaparız. Çocuklarımızın da hem bedenen hem ruhen gelişmesi için her türlü çabayı sarf etmeniz lazım. Biz her şeyi yaparız bir insanı yetiştirip bir ülkeye bu devlete faydalı bir insan hale getirirsek herhalde dünyanın en büyük işlerinden birini yapmış oluruz”dedi.