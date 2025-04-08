Hatay Valisi Masatlı, gazeteciyi alandan çıkarttı: "Sen buraya giremezsin"

HABER MERKEZİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe davetli olarak katılan gazeteciyi alandan çıkarttı.

Gazeteci Mustafa Dilek, Hatay Valisi Mustafa Masatlı tarafından etkinlikten çıkartıldığına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dilek, "Beni kovarak sorunların üstünü örtemezsiniz" başlığıyla yayımladığı paylaşımda, kentte Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nde Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe davetli olarak katıldığını belirtti.

Dilek, etkinliğe katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın alana giriş yaptıktan sonra kendisne "Sen dışarı, sen buraya giremezsin" gibi sözler söylediğini ifade etti.

Gazeteci Mustafa Dilek

Vali Masatlı'nın sözlerinin ardından alandan çıkartıldığını belirten Dilek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Olayın onlarca şahidi de mevcut. Şimdi! Hatay'da olup biteni salt gerçeklikle anlatan tek gazeteciyim diye, sorunları korkmadan, sinmeden ifade ediyorum diye, "Sen dışarı" demiş olmanız sorunları da dışarı itmiş olmuyor. Kovulmuş olmam ancak ve ancak sizlerin sorunlarla yüzleşmek istemediğinizi gösteriyor. Takdir, Hatay halkının!"

Beni KOVARAK sorunların üstünü ÖRTEMEZSİNİZ!



Biraz önce Hatay'da Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nde Kütüphaneler Haftası kapsamında davetiye üzerine bir etkinliğe katıldım. Hatay Valisi Mustafa Masatlı alana girer girmez "Sen dışarı, sen buraya giremezsin" gibi sözler… — Mustafa Dilek (@mustafadilek) April 8, 2025

DİLEK, BİRGÜN'E KONUŞTU

Yaşananlara ilişkin BirGün'e konuşan Dilek, Hatay'da uzun yıllardır çalışan bir gazeteci olduğunu ve halkın yaşadığı sorunları gündeme getirdiği için hedef alındığını ifade etti.

Dilek, 7 Nisan'da (dün) sosyal medya hesabından yaptığı "1 Kasım 2024'te anahtarını alan vatandaşlar 6 aydır elektriksiz yaşıyor" videolu paylaşımının ardından Vali Masatlı tarafından etkinlik alanından çıkartıldığını belirtti.

Kozkalesi Köy Evleri | 20.30



1 Kasım 2024'te anahtarını alan vatandaşlar 6 aydır elektriksiz yaşıyor! Olay yerinden anlattım.#hatay pic.twitter.com/EfYEJaMNrD — Mustafa Dilek (@mustafadilek) April 7, 2025

Daha önce de benzer engellemelerle karşılaştığını vurgulayan Dilek, "Muhalif olduğum ve Hatay'da yaşanan sorunlarla ilgili haber yazdığım için etkinlikten çıkartıldım. Bu tür şeyleri daha önce de yaşadım. Ama mesleğimi yapmaya devam ettim" dedi.

Dilek, Hatay'daki meslek kuruluşlarının ise yaşanan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmamasına da tepki gösterdi.