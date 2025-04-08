Hatay Valisi Masatlı, gazeteciyi alandan çıkarttı: "Sen buraya giremezsin"
Hatay'da Kütüphaneler Haftası kapsamında Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe davetli olarak katılan gazeteci Mustafa Dilek, Vali Mustafa Masatlı tarafından alandan çıkartıldı. BirGün'e konuşan Dilek, Kozkalesi Köy Evleri'nde yurttaşların 6 aydır elektriksiz bırakıldığına ilişkin yayımladığı haberin ardından bunun yaşandığına dikkat çekti.
HABER MERKEZİ
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe davetli olarak katılan gazeteciyi alandan çıkarttı.
Gazeteci Mustafa Dilek, Hatay Valisi Mustafa Masatlı tarafından etkinlikten çıkartıldığına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Dilek, "Beni kovarak sorunların üstünü örtemezsiniz" başlığıyla yayımladığı paylaşımda, kentte Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nde Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe davetli olarak katıldığını belirtti.
Dilek, etkinliğe katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın alana giriş yaptıktan sonra kendisne "Sen dışarı, sen buraya giremezsin" gibi sözler söylediğini ifade etti.
Vali Masatlı'nın sözlerinin ardından alandan çıkartıldığını belirten Dilek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Olayın onlarca şahidi de mevcut. Şimdi! Hatay'da olup biteni salt gerçeklikle anlatan tek gazeteciyim diye, sorunları korkmadan, sinmeden ifade ediyorum diye, "Sen dışarı" demiş olmanız sorunları da dışarı itmiş olmuyor. Kovulmuş olmam ancak ve ancak sizlerin sorunlarla yüzleşmek istemediğinizi gösteriyor. Takdir, Hatay halkının!"
Beni KOVARAK sorunların üstünü ÖRTEMEZSİNİZ!— Mustafa Dilek (@mustafadilek) April 8, 2025
Biraz önce Hatay'da Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nde Kütüphaneler Haftası kapsamında davetiye üzerine bir etkinliğe katıldım. Hatay Valisi Mustafa Masatlı alana girer girmez "Sen dışarı, sen buraya giremezsin" gibi sözler…
DİLEK, BİRGÜN'E KONUŞTU
Yaşananlara ilişkin BirGün'e konuşan Dilek, Hatay'da uzun yıllardır çalışan bir gazeteci olduğunu ve halkın yaşadığı sorunları gündeme getirdiği için hedef alındığını ifade etti.
Dilek, 7 Nisan'da (dün) sosyal medya hesabından yaptığı "1 Kasım 2024'te anahtarını alan vatandaşlar 6 aydır elektriksiz yaşıyor" videolu paylaşımının ardından Vali Masatlı tarafından etkinlik alanından çıkartıldığını belirtti.
Kozkalesi Köy Evleri | 20.30— Mustafa Dilek (@mustafadilek) April 7, 2025
1 Kasım 2024'te anahtarını alan vatandaşlar 6 aydır elektriksiz yaşıyor! Olay yerinden anlattım.#hatay pic.twitter.com/EfYEJaMNrD
Daha önce de benzer engellemelerle karşılaştığını vurgulayan Dilek, "Muhalif olduğum ve Hatay'da yaşanan sorunlarla ilgili haber yazdığım için etkinlikten çıkartıldım. Bu tür şeyleri daha önce de yaşadım. Ama mesleğimi yapmaya devam ettim" dedi.
Dilek, Hatay'daki meslek kuruluşlarının ise yaşanan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmamasına da tepki gösterdi.