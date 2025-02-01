Hatay’a kuşatma

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 2 sene geçmesine rağmen ‘barınma’ en büyük sorun olarak devam ediyor. Depremzedeler, ‘rezerv alan’ ve 'TOKİ evleri yapılacak' gerekçesiyle ciddi bir kamulaştırma tehdidiyle karşı karşıya. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın evlerine konduğunu ve mahkeme süreçlerini hiçe saydığını söyleyen yurttaşlar tepkili.

Antakya Gazi Mahallesi’nde bulunan binalarla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilip ‘hasarsız’ olarak tespit edilmesine rağmen binalardan dün karot örneği alınmak istendi. Bölgeye polis ve çevik kuvvet eşliğinde giden Bakanlık yetkililerine mülk sahipleri tepki gösterdi. Yetkililerin binalarına girmek istemesi üzerine tartışma yaşandı. Binalarına sokmamak için direnen yurttaşlar, hukuksuz ve keyfi uygulamalarla mağdur edildiklerini söyledi.

Yurttaşlar “Kesinlikle karot verdirmeyeceğim. Devlet bize sahip çıkmıyor” diyerek engelledi. Depremzedelerin Avukatı Sevim Küçük ise hukuki mücadeleye devam edeceklerini söyleyerek “Kolonlardan karot örneği almak istiyorlar. Bu alınan örneklerin ardından binalar kapatılmıyor. Özel malzemelerle kapatılması gerekiyor ama yapılmıyor. Bu şekilde de zaten binayı haşat ediyorlar. Bu bina ‘hasarsız’ bir bina, 3 kez yürütmeyi durdurma kararı verildi ancak yine de geliyorlar. Çünkü bu binaların ‘riskli’ olmasını istiyorlar. Hukuki mücadelemiz sürüyor ancak yapılan haksızlıklar yine de devam ediyor. Vatandaş buna teslim olmayacak” diye tepki gösterdi. Turunçlu Mahallesi sakinleri de rezerve karşı direniş başlatacaklarını duyurdu.

∗∗∗

307 HEKTARA GÖZ DİKTİLER

Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesindeki Asi Nehri ile Habibi Neccar Dağı arasındaki 307 hektarlık Tarihi Kent Merkezi’nde de rezerv alana karşı açılan dava süreçleri sürerken askıya çıkarılan imar planında değişiklik yapıldı. İmar planına ilişkin dilekçede özetle şunlar denildi: “İmar planı Bakanlık tarafından onaylanmış ve 11 Haziran 2024 – 25 Haziran 2024 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı. Aslı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik hazırlanan Tarihi Kent Merkezi’ne ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca onaylanmıştır. Onaylı plan değişiklikleri 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren 15 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.”

Plandaki değişiklik mevcut davaların akıbetinin ne olacağını akıllara getirdi. Depremzedelerin avukatları, “İmar planının ilk askıya çıkarılmasının ardından yurttaşlar itiraz etmişti. Bu itirazların üzerine planda değişiklik yapılmış oldu. Bu değişiklik askıya çıkarılmış oldu. 15 günlük itiraz süresi verildi. Bu plana karşı dava açılabilecek. Bu plan rezerv alanla ilgili açılan davaları etkilemeyecek. Ancak yurttaşların yine de raporları inceleyip hak ihlali yaşanıyorsa dava açmaları gerekiyor” dedi. Öte yandan bölgedeki hak savunucuları da riskli alana karşı dava açmaya hazırlandıklarını belirtti.

∗∗∗

ERMENİ KÖYÜNDE GERİ ADIM

Depremden en fazla hasarı alan Samandağ ilçesindeki, Türkiye’nin tek etnik Ermeni köyü olma özelliğini taşıyan Vakıflı Köyü de TOKİ gerekçesiyle kamulaştırılma riskiyle karşı karşıya. Vakıflı köyü ile birlikte Hıdırbey ve Mağaracık Mahallesi’ne de el konulmak isteniyor. 6 ve 7. etap TOKİ konut haritasına göre toplam bin 353 konut yapılması planını yurttaşlar engelledi. BirGün’e konuşan köylüler, dün projenin durdurulduğunu söyleyerek ‘‘Biz köyümüzün zarar görmemesini istiyoruz” dedi.