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Hatay’da 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 29.02.2024 13:39
  • Giriş: 29.02.2024 13:39
  • Güncelleme: 29.02.2024 13:39
Kaynak: İHA
Hatay’da 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipleri tarafından 28 Şubat tarihinde İskenderun gişelerde durdurulan araçta yapılan aramada; 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.E. ile M.Ö. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten adli işlem yapıldı.

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