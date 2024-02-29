Hatay’da 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipleri tarafından 28 Şubat tarihinde İskenderun gişelerde durdurulan araçta yapılan aramada; 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.E. ile M.Ö. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten adli işlem yapıldı.