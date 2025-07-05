Hatay’da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

Hatay’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depreme ilişkin verilere yer verdi.

Buna göre, saat 12.03'te merkez üssü Antakya olan bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 6,97 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin kent merkezine yakın olması vatandaşlarda paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini açık alana attı.

İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım olmadığı belirtildi.