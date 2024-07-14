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Hatay’da 46 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hatay’da 46 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 14.07.2024 01:13
  • Giriş: 14.07.2024 01:13
  • Güncelleme: 14.07.2024 01:14
Kaynak: İHA
Hatay’da 46 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde; ırza geçme suçundan 46 yıl 7 ay 27 gün hapis cezası ile aranan M.G. ve binaların eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan S.A, İskenderun ilçesinde yakalandı.

Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 21 Temmuz tarihinde İskenderun Numune Mahallesi’nde meydana gelen yağma olayının şüphelisi A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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