Hatay’da 6 Şubat anması: "Bu kent sadece binalardan ibaret değil"

6 Şubat Platformu’nun anma etkinliğinde platform adına konuşan Mehtap Arslan Yüreği, “Antakya yeniden ayağa kalkıyor diyorlar. Soruyoruz; ayağa kalkan kim, nerede ve kim için? Eğer mahalle kültürü yok ediliyorsa, bizden habersiz kararlar veriliyorsa orada ayağa kalkan şey yaşam değildir. Bu kent sadece binalardan ibaret değildir. Planlar şeffaf, kararlar katılımcı olmalıdır” dedi.

6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde 6 Şubat Platformu tarafından düzenlenen organizasyonda Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi önünde toplanan yurttaşlar, “Unutmak yok, affetmek yok” yazılı pankart arkasında tarihi Saray Caddesi’ne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca sık sık “6 Şubat’ı unutma, unutturma”, “Gün gelecek, devran dönecek, katiller halka hesap verecek” sloganları atıldı.

Yürüyüşe çok sayıda yurttaşla beraber siyasi parti temsilcileri, sendika liderleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Yürüyüşün ardından Saray Caddesi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasının açılış konuşmasını Eğitim-Sen Hatay Şubesi’nden Ali Kaymaz yaptı. Hatay’ın normale döndüğü yönündeki iddialara tepki gösteren Kaymaz, şunları söyledi:

"MAKYAJLANAN MAHALLELERİN ARKASINDA ENKAZ VAR"

“Milyonlarca lira harcanarak makyajlanıp vitrine sunulan mahallelerin arka sokaklarında çamura saplanarak buraya gelen Antakya halkı hoş geldiniz. 'Hatay normale döndü, ışıldıyor' diye algı üretilirken hala enkazların ve şantiyelerin içinde yaşayanlar, 21 metrekareye sıkıştırılanlar, okulu zifiri karanlık olan öğrenciler, kayıplarını arayan aileler hoş geldiniz. Biz bu şehri; yürüdüğümüz sokakları, büyüdüğümüz mahalleleri hatırlıyoruz. Helalleşmek yok, affetmek yok!”

"AYAĞA KALKAN YAŞAM DEĞİL, RANTTIR"

Kaymaz’ın ardından 6 Şubat Platformu adına konuşan Mehtap Arslan Yüreği, kentin yeniden inşasındaki belirsizliklere ve adaletsizliğe dikkat çekti. Yüreği, “Antakya yeniden ayağa kalkıyor diyorlar. Soruyoruz; ayağa kalkan kim, nerede ve kim için? Eğer mahalle kültürü yok ediliyorsa, bizden habersiz kararlar veriliyorsa orada ayağa kalkan şey yaşam değildir. Bu kent sadece binalardan ibaret değildir. Planlar şeffaf, kararlar katılımcı olmalıdır” dedi.

"KADER DEĞİL, KATLİAM"

Adalet Peşinde Aileleri Platformu adına konuşan ve Antakya Elit Apartmanı’nda üç yakınını kaybeden Filiz Bekler ise sorumluların yargılanması çağrısında bulundu. Bekler şunları söyledi:

“Canlarımızı bizden alan bir anlık sarsıntı değildi; yapılması gerekeni yapmayanlar, gözlerini kapatanlardı. Bu katliama 'kader' denilmesini asla kabul etmiyoruz. Kader ihmali örtmez. Sevdiklerimizi bir felakete değil, umursamazlığa kurban verdik. Sorumluların hayatlarına kaldıkları yerden devam etmelerini istemiyoruz.”

ANMA PROGRAMI GECE DEVAM EDECEK

Açıklamada ayrıca, anma programının devam edeceği belirtildi. Bu gece saat 01.30’da TTB Koordinasyon Merkezi’nden Uğur Mumcu Bulvarı’na sessiz bir yürüyüş düzenleneceği ve depremin gerçekleştiği saat olan 04.17’de aynı noktada bir anma töreni yapılacağı duyuruldu.

Konuşmaların ardından depremde yitirilen canlar anısına 105 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.