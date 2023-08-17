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Hatay’da 630 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 17.08.2023 23:05
  • Giriş: 17.08.2023 23:05
  • Güncelleme: 17.08.2023 23:05
Kaynak: İHA
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Hatay’da 630 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay’da polis ekipleri tarafından 1 araçta yapılan aramada 630 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada; İskenderun Kocatepe Mahallesinde R.K. nin aracında 630 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahsa trafik yönünden idari para cezası uygulanmış ayrıca 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

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