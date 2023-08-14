Hatay’da apartmana giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay’ın Belen ilçesinde bir apartmana giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Sarımazı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir apartmana giren yılanı çıkarmada başarılı olamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İskenderun İtfaiye İstasyonu ekipleri sevk edildi.
Yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğal ortamına bırakıldı.