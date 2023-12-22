Hatay’da aracından uyuşturucu çıkan şahın 5 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

Hatay’ın Belen ilçesinde, aracından uyuşturucu çıkan şahsın, 5 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri İssume Mahallesi’nde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek adrese baskın yaptı.

Yapılan baskında bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1.20 gram uyuşturucu, 4 karton gümrük kaçağı sigara, uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Araç sürücüsü H.U. ise gözaltın alındı.

Şüphelinin yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.