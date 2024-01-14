Hatay’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bariyerlere çarpan araç hurdaya dönerken, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Dörtyol-Payas TEM Otoyolu Özerli Mahallesi viyadük mevkiinde meydana geldi. Faruk Çetin (31) idaresindeki 42 GV 217 plakalı Ford marka otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada araç hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.