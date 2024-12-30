Hatay’da beton santralı için yürütmeyi durdurma

Haber Merkezi

Hatay’da taşocağı ile hazır beton üretim santralı tesisi kapasite artışı projesi hakkında yürütmeyi durdurma kararları verildi. Evrensel'de yer alan habere göre, Antakya’nın Döver ve Bozlu Mahallesi’ni olumsuz etkileyen taş ocağına karşı açılan davada, Hatay 3. İdare Mahkemesi ‘‘ÇED gerekli değildir’’ kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Samandağ Atatürk Mahallesi’nde yapılması planlanan "Hazır Beton Üretim santrali tesisi kapasite artışı” projesi için verilen "ÇED gerekli değildir" kararına yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Antakya Çevre Derneği Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu kararların emsal olmasını dilediklerini söyledi.