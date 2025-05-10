Hatay’da bir kişi evinde ölü bulundu

Hatay’da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Payas ilçesi İstiklal Mahallesi’nde yaşandı. Halil T. (33) isimli şahıs evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi olay yerindeki ekiplerinin çalışması sonrası cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Şahsın intihar ettiği düşünülürken, silahın olay yerinde olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.