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Hatay’da çadırda uyuşturucu satan 2 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 17:52
  • Giriş: 29.07.2023 17:52
  • Güncelleme: 29.07.2023 17:52
Kaynak: İHA
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Hatay’da çadırda uyuşturucu satan 2 şüpheli yakalandı

Hatay’da depremzedelere verilen çadırların içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde depremzedelerin bulunduğu çadırlar bölgesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri, E.S. ve R.S’nin kendilerine ait 5 çadırda uyuşturucu imali ve ticareti yaptığını tespit etti.

Polis ve jandarma ekipleri koordineli olarak şüphelilerin çadırlarına operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüphelide yakalandı. 

Çadırlarda yapılan aramalarda 23,70 gram eroin, 3 gram esrar, 17 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu içmede kullanılan aparat olan payp ele geçirildi. 

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