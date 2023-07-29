Hatay’da çadırda uyuşturucu satan 2 şüpheli yakalandı

Hatay’da depremzedelere verilen çadırların içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde depremzedelerin bulunduğu çadırlar bölgesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri, E.S. ve R.S’nin kendilerine ait 5 çadırda uyuşturucu imali ve ticareti yaptığını tespit etti.

Polis ve jandarma ekipleri koordineli olarak şüphelilerin çadırlarına operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüphelide yakalandı.

Çadırlarda yapılan aramalarda 23,70 gram eroin, 3 gram esrar, 17 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu içmede kullanılan aparat olan payp ele geçirildi.