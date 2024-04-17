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Hatay’da çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 17.04.2024 13:30
  • Giriş: 17.04.2024 13:30
  • Güncelleme: 17.04.2024 13:30
Kaynak: İHA
Hatay’da çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs tutuklandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan iki şahsı yakaladı. Hırsızlık suçundan aranan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.A. ile uyuşturucu suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.Ö., gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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