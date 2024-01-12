Hatay’da çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs tutuklandı

Hatay’da aranan şahıslara yönelik uygulamalarda gözaltına alınan 9 şahıstan 6’sı tutuklandı.



Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde uygulamalar yapıldı.

Yapılan uygulamalarda; çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları verilen ve aranmakta olan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.