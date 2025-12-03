Hatay’da denize düştüğü değerlendirilen balıkçı için arama çalışması başlatıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Refik Sahiloğulları’nın (57) denize açıldığı teknesi başka bir balıkçı tarafından boş bulundu. Sahil güvenlik ekipleri, denize düştüğü değerlendirilen Sahiloğulları için arama çalışması başlattı.

Samandağ ilçesindeki Çevlik Sahili’nden dün sabah saatlerinde Refik Sahiloğulları balıkçı teknesi ile denize açıldı.

Tekne, akşamüzeri başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu.

Teknede kimsenin olmadığını gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botları, dalış timleri ve kıyı ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Teknelerle balıkçıların da destek verdiği çalışmalarda, sahil güvenlik ekiplerinin Çevlik açıklarından, kıyı hattına kadar geniş bir bölgede yoğunlaştığı bildirildi.