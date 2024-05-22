Hatay’da depremi fırsat bilen maden şirketi durmuyor

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yapımı planlanan krom maden ocağı için ÇED toplantısı, halkın tepkilerine rağmen 4. kez planlanıyor. Yurttaşlar madene izin vermeyeceğini söylerken CHP Hatay Milletvekili Kara, şirketin köylülerin yaşam alanlarını rahat bırakmadığını belirtti.

HABER MERKEZİ

6 Şubat depremlerinde adeta yerle bir olan Hatay’da halka rağmen krom madeni ısrarı sürüyor. İlk olarak 2019 yılında harekete geçen Krommer Maden Mermer Nakliyet adlı şirket, dört kez Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurda bulundu. İçme sularının ve topraklarının kirleneceği gereçesiyle proje karşı çıkan bölge halkı şirketi defalarca engelledi. ÇED süreci kapsamında yapılan halkın katılım toplantılarını protesto eden Hataylılar, projeye geçit vermedi.

Son başvursunu bu yıl içerisinde yapan Krommer Maden’in iki projesinin şuan ÇED süreci sürüyor. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yaptırılmayan ÇED toplantılarının ilki 13 Haziran Salı günü, ikincisi 28 Mayıs’ta planlanıyor. Bölge halkı yine ÇED toplantılarını protesto edecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, şirketin her fırsatı değerlendirmeye çalışarak köylüleri ve yaşam alanlarını rahat bırakmadığını belirtti. Sürece değinenen CHP’li Kara, “Proje sahibi krom maden şirketi 2019 yılından beridir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunuyor. Halkın Katılım Toplantısı sürecinde iki defa yurttaşlarımızın direnişi sonucunda, korona virüsü gerekçesiyle toplantı ve gösterilerin yasaklanmasına rağmen, yurttaşlarımız sayesinde 2021 yılında ertelenmişti. Aynı krom madeni şirketi 2022 yılının başında tekrardan üçüncü defa süreci başlatmak isteyince, Hüyük halkı tekrardan köy meydanlarında toplanmış ve yaşadıkları yeri maden şirketlerine bırakmamak için direnişlerini sürdürmeye devam etmiştir ve krom madeninin yaşam alanlarına vereceği büyük tahribatı engellemeyi başarmıştır” dedi.

Şirketin bu ısrarına son verilmesi gerektiğini belirten CHP’li Kara, “ÇED toplantısı için maden şirketinin yetkililerinin köye geleceği her bir seferde yurttaşlarımız ‘köyümüzde maden istemiyoruz’ sloganlarıyla tepkilerini göstermiştir. 2019’da, 2021’de, 2022’de de aynı slogan aynı mahalleden yükselmeye devam ederken, maden ocağı şirketi her fırsatı değerlendirmeye çalışmakta ve ne köylüyü ne de onların doğal alanını rahat bırakmamaktadır. Bu ısrara artık son verilsin” ifadelerini kullandı.

Depremin yarattığı hasar ve yıkımların fırsata çevrilmeye çalışıldığına dikkat çeken CHP’li Kara şöyle konuştu: “Yurttaşlarımız maden şirketinin hayata geçirmek istediği krom ocağı projesinin, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkisine dair haklı bir endişe duymaktadır. Yaşam kaynakları olan narenciye ve zeytin bahçeleri başta olmak üzere, maden tesisinin işleyeceği esnada ortaya çıkacak olan hava ve su kirliliğine dair kaygılarını yıllardır ifade etmektedirler." dedi.

"YURTTAŞLARIN HAKLI ENDİŞESİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Kara, sözlerine şöyle devam etti: "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sitesine girdiğinizde sürece kolayca şahit olabilirsiniz: Bahsi geçen krom maden şirketi 2019’da, 2020’de, 2021’de, 2023’te, ve 2024’te yeniden aynı bölgede projelerini geliştirmek için talepte bulunmuşlar. 2021’den beri alınan karar aşamaları Halkın Katılım Toplantısı aşamasında, bölge halkının tepkileri sayesinde sonuçlanmamaktadır. 2020 yılından beri verilen ÇED Raporunda, bir projenin alanı, Arsuz İlçesi’nin Hüyük Mahallesine 2600 m, Karagöz Mahallesi ve Avcılarsuyu Mahallesine 3600 m uzaklıktadır. Çevreye vereceği ciddi zararların yanısıra, krom madeni öğütülmesi esnasında ortaya çıkmakta olan aşırı miktarda tozun, akciğer kanser riskini artırması ve ciltte çeşitli alerjik reaksiyonlar ve yaraların oluşumu ihtimali ile insan sağlığına da büyük tehdit yaratan bu maden ocağını, yurttaşlarımız ne köylerinde ne de köylerinin yakınında bir yerde istemiyorlar. Depremin yarattığı hasar ve yıkımlar fırsat bilinip, 2019’dan beri kurulması bizzat yurttaşlarımızın çabasıyla engellenen bu krom madeni projesinin, kabul edilip hayata geçirilmesi, halkın iradesinin gaspı anlamına gelir. Yurttaşların haklı endişeleri göz ardı edilemez. Arsuz halkının haklı mücadelesinin yanında bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.”