Hatay’da depremi fırsat bilen maden şirketinin ÇED toplantısına halk engel oldu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yapımı planlanan krom maden ocağı için ÇED toplantısının 5. kez yapılmasına halk yine izin vermedi.

6 Şubat depremlerinde adeta yerle bir olan Hatay’da halka rağmen krom madeni ısrarı sürüyor. İlk olarak 2019 yılında harekete geçen Krommer Maden Mermer Nakliyet adlı şirket, dört kez Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurda bulundu. İçme sularının ve topraklarının kirleneceği gereçesiyle proje karşı çıkan bölge halkı şirketi defalarca engelledi. ÇED süreci kapsamında yapılan halkın katılım toplantılarını protesto eden Hataylılar, projeye geçit vermedi.

Son başvursunu bu yıl içerisinde yapan Krommer Maden’in iki projesinin şuan ÇED süreci sürüyor. Bölge halkı ÇED toplantıları yapmak için 5. kez gelen maden şirketine yine engel oldu.

ÇED toplantısına izin vermeye halka ise polis müdahale etti.

Höyük Kültür Sanat Doğa ve Dayanışma Derneği (HÖKSAD), yaptığı basın açıklamasında, "Şirket temsilcileri ve şürekası 3. defa köyümüzü rant alanına çevirmek ve ekolojik yıkım gerçekleştirmek için geliyorlar. Gelirken de yöre halkını ikna etmek amacıyla istihdam yaratacaklarını, krom madeni çıkarılırken doğaya, canlıların yaşam alanlarına zarar verilmeyeceğine dair riyakarca tutum almaktadırlar. Biz bu yalanları Kazdağları’dan, İkizdere’den Akbelen’den, İliç’ten, Dikmece’den ve rezerv alanı olarak ilan edilen Antakya ‘dan biliyoruz. Bu sorun yalnızca Höyük halkının sorunu değil Kale Köyünden , Karaağaç’a kadar bütün Arsuz’un sorunudur. Hatay’ın sorunudur" denildi.

Açıklamanın devamında maden ocağının yapılması durumunda olacaklara değinen dernek şöyle devam etti:

"Krom Ocağı Projesi kapsamında 8 galeri açılacağı ve bu galerilerde günde 16 dinamit patlatılması sonucunda yeraltı su kaynaklarının yönünün değişme tehlikesi olacağı ve fay hatlarının faaliyete geçeceği endişesi yaratmaktadır. Yöre halkı hala depremin ağır psikolojik ve fiziki sorunlarını yaşarken böylesi halk düşmanı politikalarla doğayı tahrip edecek, canlı hayatını olumsuz etkileyecek bir girişimin sonuna kadar karşısındayız."

Dernek, maden ocağına izin vermeyeceklerini vurgulayarak siyasi partilere, STK’lara, sorumlu kurum ve kuruluşlara projenin iptali için dayanışma çağrısı yaptı.