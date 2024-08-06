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Hatay’da durdurulan araçtan 4 bin 90 paket kaçak sigara çıktı

Ajans Haberleri
  • 06.08.2024 11:52
  • Giriş: 06.08.2024 11:52
  • Güncelleme: 06.08.2024 11:52
Kaynak: İHA
Hatay’da durdurulan araçtan 4 bin 90 paket kaçak sigara çıktı

Hatay’ın Erzin ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 4 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik uygulamalarını ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerin 5 Temmuz tarihinde İskenderun’da uygulama yapıldı.

Yapılan uygulama kapsamında Erzin ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 4 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.C., H.B. ve İ.N. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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