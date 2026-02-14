Hatay’da enerji krizi

Hatay’ın birçok ilçesindeki mahalleler haftalardır elektrik kesintileriyle mücadele ediyor, yurttaşlar karanlıkta ve soğukta yaşamaya zorlanıyor. Sürekli kesilen ve kontrolsüz verilen enerji nedeniyle evlerde beyaz eşyalar, elektrikle çalışan eşyalar ve asansörler zarar görüyor. Diğer yandan bölgede yükselen konutlar kapsamında kurulan şantiye alanlarında yürütülen çalışmalarda da denetimler eksik. Son olarak bir şantiyeye verilen kontrolsüz akım sebebiyle elektrik kabloları patladı.

Kentte yaşayan yurttaşlar, kontrolsüz olarak verilen akımlar sebebiyle can ve mal güvenliklerinin riske atıldığını söyleyerek Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nden Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) ile iletişime geçtiklerini ancak yetkililer çözüm üretmediğini söyledi.

SORUMLULUK ALAN YOK

Hatay Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Cem Hüzmeli de benzer mağduriyeti yaşayan yurttaşlardan yalnızca biri. Antakya’da yaşayan Cem Hüzmeli’nin apartmanındaki asansör de kontrolsüz akımlar sebebiyle bozuldu. Servis çağıran Hüzmeli, dilekçe tutturdu. Dilekçede, voltaj dengesizliği nedeniyle hız kontrol cihazının ve frenleme direncinin zarar gördüğü ifade edildi. Yazı, Toroslar EDAŞ’a gönderildi. Toroslar EDAŞ’tan gelen yanıtta ise sorunun kendilerinden kaynaklanmadığı ifade edildi.

Hüzmeli, yaşadıklarına tepki göstererek “Elektrik mühendisiyim ve neyin ne demek olduğunu da biliyorum. Sürekli kesilen ve dengesiz verilen elektrik sebebiyle asansörümün kartı yandı. Yaşanan arızayı servise bildirdik ve yüksek gerilimden kaynaklandığını belirledik. Raporları oluşturduk ve Enerjisa’ya başvurduk ancak reddettiler. Biz sıradaki aşama olarak Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuracağız. Biz kentte büyük bir enerji kriziyle karşı karşıyayız. Yetkililerin acil çözüm bulması şart” dedi.

HER 2 GÜNDE BİR ŞİKÂYET!

Hüzmeli, özellikle Defne, Yayladağ, Kırıkhan, Hassa, Samandağ, Antakya ilçelerinde elektrik kesintilerinde kaynaklı olarak arızaların yaşandığını söyledi. Son 2 hafta içinde odaya en az 8 tane hasar şikâyeti bildirildiğini belirten Hüzmeli şöyle konuştu:

“Enerjisa çalışanları kablo ve trafo çalışmaları yaparken yanlış kabloları birbirine bağlayınca kısa devre akımları oluşuyor. Gerek şantiyelerde gerek konutlar ve işyerlerinde elektronik cihazların yanmasına sebep oluyor. Bununla ilgili sık sık şikâyetler de alıyoruz. Bize buzdolaplarının, televizyonlarının yandığını söylüyorlar. Bize danışıyorlar. Yapılan şebeke iyileştirmelerinde personelin dikkatsizliği sonucu yanlış fazların yanlış kablolara bağlanmasından dolayı oluyor. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekiyor, başlarında elektrik mühendislerinin olması gerekiyor. Bu tip hatalar cana ve mala zarar veriyor.”

∗∗∗

HASAR KAYDI ŞART

Hüzmeli, kesinti şikâyetleriyle ilgili yurttaşlara şu yolu izlemelerini önerdi:

• Arıza- hasar kaydı oluşturulmalı.

• İlgili belgeler hazırlanmalı.

• Belgeler Enerjisa’YA gönderilmeli.

• Eğer olumsuz dönüş alınırsa Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulmalı.

• Çıkan sonuca göre hukuksal süreç başlatılmalı