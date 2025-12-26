Hatay’da Erdoğan seferberliği: Yollar asfaltlandı, bitmeyen yapılar brandayla kapatıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Hatay’da gerçekleştireceği anahtar teslim töreni ve halk buluşması öncesinde kentte hummalı bir çalışma başlatıldı.

Aylardır çamur ve tozla mücadele eden Hatay’da yollar bir gecede asfaltlandı, sokaklar düzenlendi, Asi nehri suyla dolduruldu. Törenin yapılacağı Atatürk Caddesi'nin ön yüzüne bisiklet yolu yapıldı, şantiye halinde olan arka yüzünün görünmemesi için brandalar asıldı.

Programın en yoğun geçeceği merkez noktalarından biri olan Atatürk Caddesi’nde hazırlıklar gece boyu sürdü. Aylardır ulaşım güçlüğü çekilen ana arterlere hızla asfalt dökülürken, Atatürk Caddesi'ne bisiklet yolları yapıldı. Ancak caddenin henüz inşaatı tamamlanmamış arka kısımları, dev bayraklar, brandalar ve afişlerle kapatıldı.

KURUTULAN ASİ NEHRİ’NİN SUYU GERİ GELDİ

Hazırlıklar sadece yollarla sınırlı kalmadı. "Asi Nehri Taşkın Projesi" kapsamında bir süredir kurutulmuş olan nehir yatağına yeniden su verildi. Nehir yüzeyinde su sümbülü görünümü elde etmek amacıyla suyun yüzeyine otlar atıldığı görüldü. Ayrıca tadilatı süren köprünün üzerine köprü resmi basılmış dev branda asıldı.

100 METRE FARKLA "İKİ AYRI MANZARA”

Açılışı yapılacak olan tarihi Habib-i Neccar Camisi çevresinde de benzer bir tablo hâkim. Caminin önü ve Köprübaşı'na bağlanan Kemalpaşa Caddesi yeni parke taşlarıyla döşenirken, sadece 100 metre ilerideki Kurtuluş Caddesi’nin hala şantiye alanı ve çamur içerisinde olması dikkati çekti.

Bir haftadır ana caddelerin trafiğe kapalı olması nedeniyle ulaşımda zorluk çeken Hataylılar, aylardır yapılmayan yolların bir gecede tamamlanması üzerine "Cumhurbaşkanı her gün Hatay’a gelsin" ifadelerini kullandı.

GENİŞ KATILIMLI TÖREN

Yarınki programa kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetlinin yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından isimlerin de katılması bekleniyor. Programda depremzede ailelere anahtar teslimi yapılacak ve ardından depremde yıkıldıktan sonra tekrar inşa edilen Habib-i Neccar Camisi’nin açılışı gerçekleştirilecek.