Hatay’da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan sac panel fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırıkhan ilçesi Hurdacılar Sitesi’nde bulunan sac panel fabrikasında yangın meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların 112’yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkhan İtfaiye İstasyonu’na ait 3 itfaiye aracı ve 11 personelin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.