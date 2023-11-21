Hatay’da fırtınada batan tekne karaya çıkarıldı
Kaynak: İHA
Hatay’ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına sonucu batan balıkçı teknesi dalgıç ekipleri müdahalesi ile karaya çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, 2 gün yaşanan fırtına ve lodos nedeniyle balıkçı teknesi battı.
Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından batan teknenin denizden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Barınakta yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerine bağlı dalgıçların müdahalesi ve vinç yardımıyla tekne karaya çıkarıldı.
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