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Hatay’da fırtınada batan tekne karaya çıkarıldı

Ajans Haberleri
  • 21.11.2023 15:54
  • Giriş: 21.11.2023 15:54
  • Güncelleme: 21.11.2023 15:54
Kaynak: İHA
Hatay’da fırtınada batan tekne karaya çıkarıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına sonucu batan balıkçı teknesi dalgıç ekipleri müdahalesi ile karaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 2 gün yaşanan fırtına ve lodos nedeniyle balıkçı teknesi battı.

Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından batan teknenin denizden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Barınakta yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerine bağlı dalgıçların müdahalesi ve vinç yardımıyla tekne karaya çıkarıldı. 

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