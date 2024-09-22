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Hatay’da hafriyat kamyonu 7 aracı biçti: Yaralılar var

Hatay'da kum yüklü hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yurt
  • 22.09.2024 18:42
  • Giriş: 22.09.2024 18:42
  • Güncelleme: 22.09.2024 18:43
Kaynak: iHA
Hatay’da hafriyat kamyonu 7 aracı biçti: Yaralılar var
FOTOĞRAF: İHA

Hatay'da kum yüklü hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Defne ilçesi Harbiye Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kum yüklü Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 7 araca çarptı.

Araçların hurdaya döndüğü kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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