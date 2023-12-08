Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay’da hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 08.12.2023 22:02
  • Giriş: 08.12.2023 22:02
  • Güncelleme: 08.12.2023 22:03
Kaynak: AA
Hatay’da hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, adres ve kimlik bilgilerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden O.K'nin "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu anlaşıldı. O.K. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Sanayi Mahallesi’ndeki motosiklet hırsızlığı iddiasıyla aranan F.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 