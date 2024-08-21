Hatay’da 'halay başı olma' kavgası: Sandalyeler havada uçuştu
Hatay'da bir mahallenin meydanında yapılan düğün esnasında ’halay başı olma’ tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu.
Kaynak: İHA
Hatay’da düğünde yaşanan ’halay başı olma’ tartışması sonucu çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu.
Kavgada yaralanan olmazken, tarafların daha sonra barıştırıldığı öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Yukarı Kepirce Mahallesi’nde yaşandı. Mahalle meydanında yapılan düğün esnasında ’halay başı olma’ tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı düğüne katılan diğer davetliler ayırdı.
Olayda herhangi bir yaralanan olmazken düğünde sandalyelerin havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı.
Düğünde kavga eden tarafların mahallenin büyükleri tarafından barıştırıldığı öğrenildi.