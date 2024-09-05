Hatay’da heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapadı
Kaynak: İHA
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan Çökek yaylasında aşırı yağışla birlikte gerçekleşen heyelanla yayla yolu ulaşıma kapandı.
Hatay’ın yüksek kesimlerinden olan Dörtyol ilçesindeki Çökek yaylasında 2 gündür yağışlı hava aralıklarla etkili oldu.
Yağışlı havanın etkisiyle; Çökek, Pekmezci, Topaktaş yaylalarının ulaşımının sağlandığı yayla yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yaralanma olmazken, yol ulaşıma kapandı. Kapanan yolu açmak bölgeye ekip sevk edildi.