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Hatay’da heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapadı

Ajans Haberleri
  • 05.09.2024 07:05
  • Giriş: 05.09.2024 07:05
  • Güncelleme: 05.09.2024 07:05
Kaynak: İHA
Hatay’da heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapadı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan Çökek yaylasında aşırı yağışla birlikte gerçekleşen heyelanla yayla yolu ulaşıma kapandı.

Hatay’ın yüksek kesimlerinden olan Dörtyol ilçesindeki Çökek yaylasında 2 gündür yağışlı hava aralıklarla etkili oldu.

Yağışlı havanın etkisiyle; Çökek, Pekmezci, Topaktaş yaylalarının ulaşımının sağlandığı yayla yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yaralanma olmazken, yol ulaşıma kapandı. Kapanan yolu açmak bölgeye ekip sevk edildi.

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