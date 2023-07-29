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Hatay’da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 21:36
  • Giriş: 29.07.2023 21:36
  • Güncelleme: 29.07.2023 21:37
Kaynak: İHA
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Hatay’da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan M.S. belirlenerek polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.S. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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